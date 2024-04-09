С просьбой добровольно эвакуироваться из-за паводковой ситуации обратился к жителям Курганской области губернатор Вадим Шумков.
"Нам важно, чтобы вы сами вовремя собрали свои вещи, документы и позаботились о родственниках. Спокойно и добровольно перебрались на более высокое место, чтобы не стать жертвой паводка. Мы понимаем, насколько тяжело оставлять свое имущество и передвигаться куда-то по просьбе местных властей. Но самое главное сейчас - чтобы вы все остались живы", - написал Вадим Шумков.
Из-за наводнения режим чрезвычайной ситуации был объявлен 8 апреля. Одной из причин ЧС губернатор называет то, что Казахстан в 45 раз увеличил количество сбрасываемой воды из водохранилищ. В результате поток воды в сторону Курганской области по реке Тобол увеличился до 3,3 тыс. куб. м.
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