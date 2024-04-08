Ежегодно в Москве потребляется более 12 млн тонн продовольствия, преимущественно от отечественных производителей. Более 80% из них составляют товары отечественных производителей, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
"За 10 лет доля российского продовольствия в общем объеме потребления Москвы увеличилась на 15 п. п. — с 69% до 84%. Так, фермеры и предприятия страны практически полностью обеспечивают спрос москвичей на молоко, сахар, подсолнечное масло и хлеб", — уточнила Сергунина.
Это случилось в основном за счет молока, сахара, подсолнечного масла и хлеба. В мясе и мясных продуктах, рыбе и консервах, а также молочной продукции наблюдался наиболее заметный рост доли отечественных товаров
Теперь на прилавках в Москве можно найти в пять раз больше молока из Брянской области и в два с половиной раза — из Смоленской.
Чтобы разнообразить знакомство с местными продуктами, в Москве организуют региональные ярмарки и продовольственные фестивали, а рестораторы включают в меню блюда из российских продуктов.
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