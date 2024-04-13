У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 было зарегистрировано в Молуккском море у берегов Индонезии, согласно сообщению Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 177 км к северо-западу от города Тернате, в котором проживает около 101 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 39 км.

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала, а угроза цунами не объявлялась.