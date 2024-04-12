Фермеры Молдавии обвиняют правительство страны, что те не выплатили компенсации за ущерб от засухи, котрые земледельцы понесли в прошлом году.

Молдавская ассоциация "Сила фермеров" выразила недовольство действиями правительства. С момента утверждения Положения о компенсациях прошло уже два месяца, но фермеры так и не получили обещанные выплаты. В разгар посевной кампании это может серьезно повлиять на их финансовое положение и возможность продолжать деятельность, сообщает ТАСС.

Просьбы фермеров о быстрых и приоритетных выплатах были проигнорированы. Протесты молдавских аграриев продолжаются, и они требуют ограничить ввоз и транзит зерновых из Украины. Но правительство обещало оказать помощь, а фермеры до сих пор сталкиваются с проблемами из-за отсутствия финансовой поддержки и давления со стороны кредиторов.