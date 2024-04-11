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СК заочно предъявил обвинение напавшему на полицейских в Подмосковье
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:23

СК заочно предъявил обвинение напавшему на полицейских в Подмосковье

**Подмосковный СК заочно предъявил обвинение жителю Московской области, который напал на полицейских 7 апреля. Он объявлен в розыск, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.**

"Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области жителю города Истры заочно предъявлено обвинение в покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия (ст. 317 и ст. 222 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В результате нападения один полицейский погиб, второй получил ранения. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в розыск.

**Следственный комитет напоминает, что нападение на полицейских является тяжким преступлением, и призывает граждан быть бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях в полицию.**

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