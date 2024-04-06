В Германии считают, что ВС требуется 600 тыс. резервистов для обеспечения безопасности

Глава Союза резервистов Германии Патрик Зенсбург полагает, что Вооруженные силы ФРГ должны насчитывать 800 тыс. военнослужащих для обеспечения обороноспособности страны в случае необходимости. Это, по его мнению, означает, что требуется порядка 600 тыс. резервистов помимо 200 тыс. действующих военных."В случае обороны нам нужны резервисты, чтобы гарантировать безопасность нашей страны и инфраструктуры, обеспечить материально-техническую поддержку странам-партнерам в Германии и, что не менее важно, заменить сражающиеся войска на фронте. Если Германия подвергнется нападению и окажется в состоянии войны, нам придется подумать о второй и третьей волне обороны. В основном это будут резервисты", - сказал Зенсбург газете Bild.В настоящее время, как отметил он, в Германии насчитывается примерно 900 тыс. бывших военных, то есть военнообязанных, которые имеют статус резервиста и не достигли возраста 65 лет. "Мы должны очень быстро проверить состояние их здоровья и готовность, чтобы спланировать их участие в национальной безопасности и обороне страны и альянса, а также чтобы они могли снова практиковаться шаг за шагом. Если бы хотя бы половина из них была способна на это по состоянию здоровья, у нас уже было бы почти необходимое количество резервистов, в которых мы нуждаемся", - подчеркнул Зенсбург.Бундесвер (ВС ФРГ), по его мнению, должен увеличить численность резервистов, ежегодно проходящих службу, с нынешних 34 тыс. до 50 тыс. На данный момент в Вооруженных силах насчитывается более 20 тыс. вакантных должностей.В конце марта прошлого года Минобороны ФРГ сообщило, что численность кадрового состава Бундесвера сокращается второй год подряд из-за оттока личного состава. В 2022 году ряды германской армии покинули 19,5 тыс. военнослужащих, еще более 4,2 тыс. военных досрочно вышли в отставку. При этом Берлину удалось привлечь на военную службу лишь 18,8 тыс. рекрутов.
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