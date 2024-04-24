Международная сеть пособников была использована при подготовке теракта в "Крокусе" в Красногорске, в Подмосковье 22 марта текущего года. Это преступление было тщательно спланировано. Террористы были полностью обеспечены всем необходимым — оружием, транспортом и путями для отхода, как сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
"Двадцать второго марта этого года наша страна пережила ужасный террористический акт против мирного населения, которое ни в чем не виновато. Мы столкнулись с тщательно спланированным и подготовленным терактом, реализованным с помощью международной сети пособников", — сказал Юрий Чиханчин на форуме "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма".
По последним данным, в результате теракта в "Крокусе" погибли 145 человек.
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