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В Киевской области на трассе Иванков-Радомышль автобус провалился под землю
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:31

В Киевской области на трассе Иванков-Радомышль автобус провалился под землю

Необычная авария произошла сегодня утром под Киевом. Микроавтобус провалился под землю в Киевской области, после того как дорога внезапно обрушилась на трассе Иванков-Радомышль возле села Олива, передает ТАСС.

Предвариельная информация, что два человека погибли, а семеро пострадали. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Микроавтобус вез людей на работу в село Песковка и провалился в пропасть. В салоне находились девять пассажиров. В результате ДТП двое погибших и семеро пострадавших", — отметили в службе. Обстоятельства происшествия выясняются.

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