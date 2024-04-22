Необычная авария произошла сегодня утром под Киевом. Микроавтобус провалился под землю в Киевской области, после того как дорога внезапно обрушилась на трассе Иванков-Радомышль возле села Олива, передает ТАСС.
Предвариельная информация, что два человека погибли, а семеро пострадали. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Микроавтобус вез людей на работу в село Песковка и провалился в пропасть. В салоне находились девять пассажиров. В результате ДТП двое погибших и семеро пострадавших", — отметили в службе. Обстоятельства происшествия выясняются.
Деятельность Армении в организации ОДКБ продолжается
Армения не участвует в работе секретариата ОДКБ, но официальных заявлений о приостановке членства не поступало. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Сократилось на 16% число поездок россиян в Грузию в I квартале
Кроме Турции и России, страну чаще всего посещали из Армении, Азербайджана и Израиля.
Россияне потратили рекордную сумму на покупку новых автомобилей в марте
Общая сумма расходов на автомобили составила 496,2 млрд рублей. Отмечается, что треть этой суммы, т. е. 161 млрд рублей, была направлена на покупку автомобилей премиального класса.
Врач Денисова: сладкий перец и свекла – естественные помощники в снижении давления
Наталья Денисова, кандидат медицинских наук, врач-диетолог и старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, обнародовала информацию о ценных свойствах сладкого перца и свеклы в снижении кровяного давления.