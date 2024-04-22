Необычная авария произошла сегодня утром под Киевом. Микроавтобус провалился под землю в Киевской области, после того как дорога внезапно обрушилась на трассе Иванков-Радомышль возле села Олива, передает ТАСС.

Предвариельная информация, что два человека погибли, а семеро пострадали. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Микроавтобус вез людей на работу в село Песковка и провалился в пропасть. В салоне находились девять пассажиров. В результате ДТП двое погибших и семеро пострадавших", — отметили в службе. Обстоятельства происшествия выясняются.