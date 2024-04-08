В компании "Русагро" приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, о чем сообщила сама компания. Акционеры обсудят этот вопрос на собрании 29 марта следующего года.

В 2021 году, в сентябре, совет директоров "Русагро" утвердил план по выплате дивидендов, согласно которому они должны составлять не менее 50% от прибыли группы в год.

Ранее дивиденды выплачивались дважды в год — по завершении полугодия и года. За 2021 и 2022 годы финальные дивиденды не выплачивались.

"Русагро" — один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк группы составляет 668 тыс. га. Основные активы агрохолдинга расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Воронежской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. Компания реализует продукцию более чем в 80 регионах России и более чем в 49 странах мира.