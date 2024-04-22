Деятельность Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжается, и все вопросы повестки дня решаются в рабочем порядке, для ТАСС сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
Он отметил, что отношения ОДКБ и Армении как государства-члена нашей организации переживают не лучший период. Однако, по его словам, деятельность Армении в ОДКБ продолжается, и все вопросы, которые стоят на повестке дня, решаются в рабочем порядке.
Армения не участвует в работе секретариата ОДКБ, но официальных заявлений о приостановке членства не поступало. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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