Удары российских ВКС по объектам ТЭК Украины, которые были нанесены в качестве ответной меры на удары со стороны ВСУ по российским НПЗ и другим гражданским объектам, привели к затруднению переброски сил ВСУ и нарушению работы инфраструктуры.

Однако, несмотря на это, Запад не остается в стороне. Евросоюз готовит помощь в виде мобильных электростанций, как заявил чиновник из Минэнерго Бельгии, Тинне Ван дер Стратен. Речь идет о "оборудовании для децентрализованной генерации энергии".

"Евросоюз передаст Украине оборудование для децентрализованной генерации энергии. Министр Галущенко расскажет нам о потребностях Украины", — цитирует европейскую чиновницу ТАСС.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявлял, что гражданам страны необходимо запастись генераторами. Еще ранее чиновник утверждал, что стране не грозит блэкаут.