Удары российских ВКС по объектам ТЭК Украины, которые были нанесены в качестве ответной меры на удары со стороны ВСУ по российским НПЗ и другим гражданским объектам, привели к затруднению переброски сил ВСУ и нарушению работы инфраструктуры.
Однако, несмотря на это, Запад не остается в стороне. Евросоюз готовит помощь в виде мобильных электростанций, как заявил чиновник из Минэнерго Бельгии, Тинне Ван дер Стратен. Речь идет о "оборудовании для децентрализованной генерации энергии".
"Евросоюз передаст Украине оборудование для децентрализованной генерации энергии. Министр Галущенко расскажет нам о потребностях Украины", — цитирует европейскую чиновницу ТАСС.
Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявлял, что гражданам страны необходимо запастись генераторами. Еще ранее чиновник утверждал, что стране не грозит блэкаут.
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