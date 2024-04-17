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Более 20 тыс. позиций в реестре отечественного ПО, заявил Мишустин
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:17

Более 20 тыс. позиций в реестре отечественного ПО, заявил Мишустин

Уже более 20 тысяч позиций отечественного программного обеспечения зарегистрировано в реестре ПО, как сообщил Михаил Мишустин. Он отметил, что правительство создает условия для разработки и применения современных решений, совершенствует регуляторную среду и запускает экспериментальные правовые режимы.

Идет комплексная поддержка сектора – предоставляются налоговые и страховые льготы для компаний IT-сектора, ведется подготовка новых специалистов и стимулирование текущих.

За пять лет в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" было поддержано более тысячи программных разработок.

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