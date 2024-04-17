Уже более 20 тысяч позиций отечественного программного обеспечения зарегистрировано в реестре ПО, как сообщил Михаил Мишустин. Он отметил, что правительство создает условия для разработки и применения современных решений, совершенствует регуляторную среду и запускает экспериментальные правовые режимы.
Идет комплексная поддержка сектора – предоставляются налоговые и страховые льготы для компаний IT-сектора, ведется подготовка новых специалистов и стимулирование текущих.
За пять лет в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" было поддержано более тысячи программных разработок.
Нацпроект "Экономика данных" предусматривает планы по удвоению инвестиций в сектор и переходу 80% предприятий на использование российского ПО.
Совет Безопасности ООН снова рассмотрит принятие Палестины в качестве полноправного участника международной организации
В Совет Безопасности ООН уже внесен проект резолюции с рекомендацией о принятии в организацию Палестины как полноценного участника. На данный момент Палестина носит статус постоянного наблюдателя в ООН.
Французская официальная сторона не пригласила Россию на 80-летие высадки союзников в Нормандии
Радиостанция Europe 1 передала информацию, что французские власти намерены пригласить Россию для того, чтобы отметить 80 лет со дня высадки союзных войск в Нормандии, произошедшей 6 июня 1944 года.
Украинский беспилотник сбит над территорией Татарстана
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан", - сказали в ведомстве.
VK готовится к выпуску новой умной колонки под названием "Капсула Про"
Сообщается, что колонка будет оснащена встроенными датчиками умного дома, позволяющими отслеживать температуру, влажность, освещение и обнаруживать движение.