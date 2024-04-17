Уже более 20 тысяч позиций отечественного программного обеспечения зарегистрировано в реестре ПО, как сообщил Михаил Мишустин. Он отметил, что правительство создает условия для разработки и применения современных решений, совершенствует регуляторную среду и запускает экспериментальные правовые режимы.

Идет комплексная поддержка сектора – предоставляются налоговые и страховые льготы для компаний IT-сектора, ведется подготовка новых специалистов и стимулирование текущих.

За пять лет в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" было поддержано более тысячи программных разработок.

Нацпроект "Экономика данных" предусматривает планы по удвоению инвестиций в сектор и переходу 80% предприятий на использование российского ПО.