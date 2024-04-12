Большинство (82%) россиян высоко оценивают работу президента РФ Владимира Путина и доверяют ему, передает ТАСС данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

По результатам опроса, проведенного ФОМ, 82% респондентов считают, что Путин хорошо работает на своем посту. 8% опрошенных скорее негативно оценили его деятельность. При этом, 82% участников опроса выразили доверие президенту, а 10% скорее не доверяют ему.

Таким образом, согласно данным ФОМ, Путин пользуется высокой поддержкой и доверием среди россиян.

При этом 60% опрошенных положительно оценили работу правительства, а 61% заявили, что глава кабинета министров Михаил Мишустин хорошо работает. Уровень поддержки "Единой России" составил 50%, КПРФ — 7%, ЛДПР — 8%, "Справедливой России — За правду" — 3%, "Новых людей" — 4%.