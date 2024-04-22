С января по март текущего года граждане России совершили более 215 тыс. поездок в Грузию. Это на 16,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, согласно данным Национальной службы статистики Грузии, сообщает ТАСС.
В первом квартале больше всего в Грузию ездили из Турции — 254,5 тыс. раз, что составляет 19,5% от общего числа визитов. Это на 17,6% больше, чем в прошлом году. На втором месте — Россия с 215,5 тыс. визитов (16,5% от общего числа).
Всего с января по март в Грузию из-за рубежа совершили 1,3 млн визитов. Кроме Турции и России, страну чаще всего посещали из Армении, Азербайджана и Израиля. Более 80% посещений — туристические, остальные — однодневные. Более 60% визитов в Грузию было совершено по суше, а 38,7% — воздушным транспортом.
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