Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 93,4409
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 20.04.2024 : 99,5797
Сократилось на 16% число поездок россиян в Грузию в I квартале
  1. Главная
  2. Мир
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:17

Сократилось на 16% число поездок россиян в Грузию в I квартале

С января по март текущего года граждане России совершили более 215 тыс. поездок в Грузию. Это на 16,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, согласно данным Национальной службы статистики Грузии, сообщает ТАСС.

В первом квартале больше всего в Грузию ездили из Турции — 254,5 тыс. раз, что составляет 19,5% от общего числа визитов. Это на 17,6% больше, чем в прошлом году. На втором месте — Россия с 215,5 тыс. визитов (16,5% от общего числа).

Всего с января по март в Грузию из-за рубежа совершили 1,3 млн визитов. Кроме Турции и России, страну чаще всего посещали из Армении, Азербайджана и Израиля. Более 80% посещений — туристические, остальные — однодневные. Более 60% визитов в Грузию было совершено по суше, а 38,7% — воздушным транспортом.

Мир

Деятельность Армении в организации ОДКБ продолжается

Армения не участвует в работе секретариата ОДКБ, но официальных заявлений о приостановке членства не поступало. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Читать полностью
При ударе ВВС Израиля по Рафаху на юге Газы погибли не менее 24 палестинцев

При ударе ВВС Израиля по Рафаху на юге Газы погибли не менее 24 палестинцев

По данным министерства здравоохранения, всего за сутки в секторе Газа погибли в результате бомбардировок и артобстрелов 48 человек и еще 79 получили ранения.

Читать полностью

Общество

Россияне потратили рекордную сумму на покупку новых автомобилей в марте

Россияне потратили рекордную сумму на покупку новых автомобилей в марте

Общая сумма расходов на автомобили составила 496,2 млрд рублей. Отмечается, что треть этой суммы, т. е. 161 млрд рублей, была направлена на покупку автомобилей премиального класса.

Читать полностью
Врач Денисова: сладкий перец и свекла – естественные помощники в снижении давления

Врач Денисова: сладкий перец и свекла – естественные помощники в снижении давления

Наталья Денисова, кандидат медицинских наук, врач-диетолог и старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, обнародовала информацию о ценных свойствах сладкого перца и свеклы в снижении кровяного давления.

Читать полностью

Новости