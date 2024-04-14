Юрий Куклачев впервые вышел на связь после обширного инфаркта. Как рассказал ТАСС сам артист, во время операции на сердце он был в сознании, ему поставили пять стентов.
Вылеты самолетов из Москвы в Иран, которые ранее были задержаны, готовятся к вылету
В частности, рейс из Москвы в Тегеран иранской авиакомпании Mahan Air отменен.
Исключительно по военным объектам Израиля наносил удары Иран
"Баллистические ракеты были перехвачены военными кораблями в восточной части Средиземного моря", – сообщают СМИ со ссылкой на американского чиновника.
Дилеры РФ обнаружили ажиотажный спрос на Lada Granta с автоматической коробкой передач
АвтоВАЗ начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической коробкой передач на прошлой неделе. По данным дилерских центров, спрос на машины с японским автоматом Jatco превысил ожидания из-за чего не всем желающим удастся приобрести автомобиль.
Кардиолог Бокерия сообщила, что витамин В3 снижает "плохой" холестерин и повышает "хороший"
Врач-кардиолог Ольга Бокерия выявила, что витамин В3, или ниацин, имеет способность снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и повышать уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП).