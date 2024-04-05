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В Оренбуржье в ликвидации последствий паводка участвуют более 1 тыс. человек
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:15

В Оренбуржье в ликвидации последствий паводка участвуют более 1 тыс. человек

В Оренбургской области из-за паводка остаются затопленными 1100 жилых домов и свыше 3700 приусадебных территорий. В связи с таянием снега, количество заблокированных участков дорог возросло с 90 до 108, а также закрыто 47 мостов.

В общей сложности, 2176 человек были эвакуированы во временные приюты. В среду в области был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за весеннего паводка.

В устранении последствий паводка в Оренбургской области задействовано более тысячи человек, четыреста сорок единиц техники и шестьдесят три плавсредства. Спасательные службы, МЧС и добровольцы также оказывают помощь. В связи со сложной ситуацией, в регион отправлена команда Главного управления МЧС Пермского края - сорок человек и семь единиц техники. Сотни волонтеров из разных областей помогают устранять последствия стихии.

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