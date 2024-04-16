Отключение высоковольтной линии, которая приходит из Мелитополя в Энергодар, привело к проблемам с электроснабжением в населенных пунктах вблизи города атомщиков и окрестных селах, сообщает ТАСС.
Ранее ВСУ нанесли удар по первому району Энергодара в Запорожской области. Этот город расположен рядом с Запорожской АЭС.
"В результате аварийного отключения высоковольтной линии, идущей из Мелитополя, Энергодар и близлежащие населенные пункты остались без электроэнергии. Специалисты выясняют причины произошедшего", — говорится в сообщении.
Вчера на сессии ООН МАГАТЭ выразило свою обеспокоенность по поводу ядерной безопасности в связи с происходящими военными событиями вокруг Запорожской АЭС. В частности, были упомянуты удары беспилотников по зданию энергоблока.
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