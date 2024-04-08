В Конституцию Молдавии будут внесены результаты референдума о вступлении страны в Европейский союз, что сделает курс на евроинтеграцию безальтернативным для граждан. Это было уже реализовано на Украине, считают эксперты.
Ожидается, что преамбула конституции будет дополнена словами: "признавая европейскую идентичность народа Республики Молдова и провозглашая интеграцию в Европейский Союз стратегической целью страны". Документ о поправках в Конституцию Молдавии уже опубликован на сайте парламента страны.
Кроме того, будет внедрен новый пункт о приоритете постановлений ЕС перед внутренними законами страны. Это позволит обеспечить последовательность в реализации плана по развитию страны и уверенность в достижении цели, считают инициаторы новшества.
Выборы в Молдавии должны пройти в октябре 2024 года, и выбор в пользу евроинтеграции станет обязательным для всех политических сил.
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