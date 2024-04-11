Самолеты МО РФ доставили в Оренбургскую область свыше 90 тонн гуманитарного груза для оказания помощи пострадавшим от паводка жителям, сообщили в ведомстве.
В Иране заявили, что намерены участвовать во всех мероприятиях БРИКС в РФ
В Иране заявили, что намерены участвовать во всех мероприятиях БРИКС в РФ
США и Япония разработают низкоорбитальную систему слежения за ракетами
США и Япония разработают низкоорбитальную систему слежения за ракетами
Исследователи рассказали, когда и где ожидать следующих солнечных затмений
Долгожданное полное солнечное затмение 2024 года прошло, оставив наблюдателей за небом в предвкушении следующего небесного шоу.
В Мехико пройдет фестиваль российского кино
В среду стартовал фестиваль российского кино в Мексике. Фестиваль проходилв в Культурном центре имени Хайме Торреса Бодета Национального политехнического института страны. Данное знаковое культурное мероприятие посетил российский посол Николай Софинский.