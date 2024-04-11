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Самолеты МО РФ доставили в Оренбургскую область свыше 90 тонн гуманитарного груза
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:03

Самолеты МО РФ доставили в Оренбургскую область свыше 90 тонн гуманитарного груза

Самолеты МО РФ доставили в Оренбургскую область свыше 90 тонн гуманитарного груза для оказания помощи пострадавшим от паводка жителям, сообщили в ведомстве.

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