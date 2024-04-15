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Аварийно-спасательные работы после удара ВСУ в Токмаке завершили
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:03

Аварийно-спасательные работы после удара ВСУ в Токмаке завершили

Три ребенка погибло, а всего оказалось 16 погибших, которые были обнаружены после полного разбора завалов в городе Токмак. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о завершении аварийно-спасательных работ., передает ТАСС﻿

Напомним, что после удара ВСУ были использованы новые снаряды НАТО, которые ранее не применялись в ВСУ против России.

"Аварийно-спасательные работы в Токмаке завершены. Число погибших в результате террористической атаки со стороны ВСУ составило 16 человек, среди них три ребёнка. Всего пострадали 28 человек", — сказал Евгений Балицкий.

Власти региона выразили благодарность за активную помощь в поисковых работах медиков, волонтёров и сотрудников спецслужб.

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