Три ребенка погибло, а всего оказалось 16 погибших, которые были обнаружены после полного разбора завалов в городе Токмак. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о завершении аварийно-спасательных работ., передает ТАСС﻿

Напомним, что после удара ВСУ были использованы новые снаряды НАТО, которые ранее не применялись в ВСУ против России.



"Аварийно-спасательные работы в Токмаке завершены. Число погибших в результате террористической атаки со стороны ВСУ составило 16 человек, среди них три ребёнка. Всего пострадали 28 человек", — сказал Евгений Балицкий.

Власти региона выразили благодарность за активную помощь в поисковых работах медиков, волонтёров и сотрудников спецслужб.