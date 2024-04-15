Три ребенка погибло, а всего оказалось 16 погибших, которые были обнаружены после полного разбора завалов в городе Токмак. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о завершении аварийно-спасательных работ., передает ТАСС
Напомним, что после удара ВСУ были использованы новые снаряды НАТО, которые ранее не применялись в ВСУ против России.
"Аварийно-спасательные работы в Токмаке завершены. Число погибших в результате террористической атаки со стороны ВСУ составило 16 человек, среди них три ребёнка. Всего пострадали 28 человек", — сказал Евгений Балицкий.
Власти региона выразили благодарность за активную помощь в поисковых работах медиков, волонтёров и сотрудников спецслужб.
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