Более 10 млн россиян приняли участие в голосовании за объекты благоустройства

Более 10 млн жителей РФ приняли участие в онлайн-голосовании за объекты благоустройства в течение трех недель, сообщила пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ РФ."Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало 15 марта и продлится по 30 апреля. За три недели в нем приняли участие 10,4 млн россиян", - говорится в сообщении.Голосование проводится в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В 2024 году на обсуждение вынесено 5,4 тыс. объектов из 1,5 тыс. муниципальных образований.По информации заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" по решению президента продлевается до 2030 года. "К этому периоду мы должны улучшить качество городской среды в полтора раза, при этом необходимо опираться на мнение россиян. Для этого запустили всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, которое в этом году проходит уже в четвертый раз", - приводит пресс-служба его комментарий.В свою очередь министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин напомнил, что в прошлом году за тот же период в голосовании приняли участие 7,2 млн россиян, что на 3 млн меньше показателя этого года. "На данный момент самыми активными являются жители Ставропольского края, Томской области, республик Тыва и Башкортостан, Новгородской области, Чеченской Республики", - сказал он.Особо отметил глава Минстроя важную роль волонтеров, помогающих в организации голосования. "Достичь таких высоких показателей было бы невозможно без помощи волонтеров, которые информируют жителей, отвечают на их вопросы и помогают голосовать. На сегодняшний день в команду волонтеров зарегистрировались 195 тыс. человек по всей стране, при этом их набор продолжается на протяжении всего периода голосования", - заявил он.Благоустроено 65 тыс. территорийПо данным Минстроя, для голосования в этом году представлены объекты благоустройства и конкретные дизайн-проекты для пространств, которые ранее были отобраны в регионах. Перечень объектов, выставленных на голосование, формируется муниципальными образованиями с учетом предложений жителей. Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет. Сегодня уже завершено 4 397 территорий из 6 910 выбранных жителями по итогам предыдущих голосований. Всего по нацпроекту "Жилье и городская среда" уже благоустроено более 65 тысяч объектов.Проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", на виджетах общественного голосования "Госуслуги. Решаем вместе" на сайте муниципалитета, а также через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников. Организаторами голосования выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с командами регионов со всей страны.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований объявил о необходимости продления федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" до 2030 года. Президентом установлена национальная цель по улучшению качества городской среды в полтора раза к 2030 году. Среди показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" - рост доли городов с благоприятной средой от общего количества городов с 25% в 2019 году до 60% в 2024 году. В 2021 году впервые было запущено всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru. На отбор было поставлено порядка 6 тыс. различных территорий. Участие в голосовании приняли 9,7 млн человек старше 14 лет по всей России, в 2022 году в голосовании приняли участие 10,7 млн человек.