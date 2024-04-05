Таджикистан передал на ратификацию соглашение с Россией о создании центра для одаренных детей и строительстве нового здания театра имени Маяковского в Душанбе. Документы уже подписаны. В декабре 2022 года премьер-министр Таджикистана и вице-премьер России Марат Хуснуллин подписали эти соглашения.
Старое здание театра имени Маяковского в столице было снесено еще в 2016 году. Цель образовательного центра — раннее выявление и поддержка талантливых детей в различных сферах, включая искусство, спорт и науку.
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