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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:14

Лавров заявил, что РФ продолжит сотрудничать со странами глобального Юга и Востока

Россия продолжит укреплять всестороннее сотрудничество со странами глобального Юга и Востока, которые, как и РФ, твердо придерживаются принципов Устава ООН и выступают за уважение права народов самим определять свою судьбу. Это было отмечено в послании главы МИД России Сергея Лаврова, которое зачитал посол РФ в Душанбе Семен Григорьев на Международном культурно-цивилизационном форуме "Традиционные ценности народов Востока и современный мир".

"Россия продолжает активно работать над укреплением правовых и нравственных основ межгосударственного общения, что является важнейшей предпосылкой формирования более справедливой многополярной системы мироустройства", – отметил глава дипломатического ведомства.

В этих целях Москва будет и далее развивать всестороннее сотрудничество с государствами глобального Юга и Востока, которые, подобно России, твердо придерживаются принципов Устава ООН, выступают за уважение культурно-цивилизационного многообразия народов мира и их права определять свою судьбу.

Все мы едины в недопустимости агрессивного навязывания неолиберальных ценностей, которые подрывают духовные основы наших обществ и могут нанести ущерб нравственному здоровью наших граждан. Уверен, что форум внесет значительный вклад в укрепление дружбы и доверия между народами и позволит выработать полезные практические рекомендации, – заключил глава российского МИД.

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