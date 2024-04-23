Посмертном орденом Мужества награжден военный корреспондент "Известий" Семен Еремин. Указ об этом подписал сегодня Президент России Владимир Путин, он также опубликован на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает ТАСС.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Еремина Семена Николаевича — военного корреспондента ООО "Мультимедийный информационный центр"Известия"", — сказано в документе о награждении.

Семен Еремин погиб от удара украинского боевого FPV-дрона, боеприпас с которого был сброшен на журналиста 19 апреля в зоне СВО.

Последний репортаж Семена Еремина вышел несколько дней назад. Он работал в Мариуполе, на заводе "Азовсталь", в Марьинке. Издание отмечало, что Еремин не раз рисковал жизнью.