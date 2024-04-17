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Ограничили работу аэропортов Нижнего Новгорода, Казани и Нижнекамска
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:49

Ограничили работу аэропортов Нижнего Новгорода, Казани и Нижнекамска

Как сообщает ТАСС, по непонятным пока приинам ограничена работа аэропортов Нижнего Новгорода, Казани и Нижнекамска ограничили. предположительно это связано с обнаружением в небе подозрительных объектов. Скорее всего речь идет об очередных дронах ВСУ. Скорее всего это БПЛА самолетного типа.

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