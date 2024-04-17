Как сообщает ТАСС, по непонятным пока приинам ограничена работа аэропортов Нижнего Новгорода, Казани и Нижнекамска ограничили. предположительно это связано с обнаружением в небе подозрительных объектов. Скорее всего речь идет об очередных дронах ВСУ. Скорее всего это БПЛА самолетного типа.
За протестами в Грузии против закона об иноагентах видна "голливудская рука", считает Медведев:
В России похожий закон уже принят и показал свою эффективность. Однако, по мнению Медведева, он недостаточно жесткий, как в Америке.
Орбан: руководство ЕС требует смены
Лидер Венгрии не доверяет нынешней "верхушке" Евросоюза.
VK готовится к выпуску новой умной колонки под названием "Капсула Про"
Сообщается, что колонка будет оснащена встроенными датчиками умного дома, позволяющими отслеживать температуру, влажность, освещение и обнаруживать движение.
Ученые обнаружили вампирические свойства у опасных для жизни бактерий
Ученые из Университета штата Вашингтон обнаружили, что опасные для человека бактерии, включая сальмонеллу, кишечную палочку и цитробактер, обладают вампирическими свойствами, питаясь человеческой кровью.