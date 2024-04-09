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Боррель: американский оборонный зонтик над Европой может
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:47

Боррель: американский оборонный зонтик над Европой может "скоро закрыться"

Американский оборонный зонтик над Европой может "скоро закрыться", поэтому ЕС должен рассчитывать только на себя, даже внутри НАТО - Боррель.

Мир

Глава Гагаузии Гуцул находится с рабочим визитом в Москве

Глава Гагаузии Гуцул находится с рабочим визитом в Москве

Глава Гагаузии сообщила, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии.

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Выборы в местные органы власти Польши кандидаты партии

Выборы в местные органы власти Польши кандидаты партии "Право и справедливость" проиграли

21 апреля состоится второй тур выборов в местные органы власти. В тех городах, где в первом туре никто из кандидатов не набрал более половины голосов, пройдет повторное голосование.

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Общество

Флеболог Шишкин предупредил о возможном обострении варикозного расширения вен весной

Флеболог Шишкин предупредил о возможном обострении варикозного расширения вен весной

Флеболог Андрей Шишкин отметил, что более теплая погода весной может отрицательно сказаться на состоянии вен, вызывая расширение и замедление кровотока.

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Врачи Сакеян выделила симптомы нарушения баланса гормонов

Врачи Сакеян выделила симптомы нарушения баланса гормонов

Эндокринолог Инга Сакеян подчеркнула важность нормальной работы эндокринной системы, отметив ряд характерных симптомов нарушения баланса гормонов, таких как изменения веса, аппетита, обмороки, жажда, утомляемость, частое мочеиспускание, скачки давления и пульса, а также различные потемнения и покраснения на коже.

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Новости