К затяжному конфликту с Россией на полвека и разорению Европы может привести вступление в НАТО Украины, считает лидер французской партии "Вставай, Франция" и депутат нижней палаты парламента Николя Дюпон-Эньян.
Решение принятть в военный блок воюющей и бедной Украины — означает продление конфликта. Также это может разорить Европу и привести к экономической зависимости от США.
Франция занимается сейчас стимулированием американской военной промышленности, потому что тратит свои государственные деньги на покупку оружия США. Фактически это не помощь Украине, считае французский политик.
Депутат уверен, что если не наступит мир, то Европа будет разорена из-за экономических и социальных проблем.
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