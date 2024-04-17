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За протестами в Грузии против закона об иноагентах видна
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:44

За протестами в Грузии против закона об иноагентах видна "голливудская рука", считает Медведев:

За протестами в Грузии, как считает Дмитрий Медведев, стоит хорошо знакомая "голливудская рука", передает ТАСС. Речь идет о протестах в Тбилиси, которые проходят в дни рассмотрения в Парламенте страны закона об иноагентах, который "прижмет хвост" прозападным НКО и СМИ в Грузии.

В России похожий закон уже принят и показал свою эффективность. Однако, по мнению Медведева, он недостаточно жесткий, как в Америке.

Ужесточить ответственность для иноагентов в нашей стране предложил Дмитрий Медведев, председатель Совбеза России.

"Америкосы – последовательные люди. С 1938 года непримиримы к врагам своего государства. Нам тоже нужно изменить закон, взяв за основу некоторые правила из американского", – заявил он.

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