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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:41
  • Изменена сегодня в 11:48

В ходе атаки Ирана 13 апреля: девять ракет попали по двум авиабазам Израиля

Иран не стремится к эскалации напряженности на Ближнем Востоке после ударов по Израилю, как сообщил ТАСС сегодня в заявлении МИД республики.

Результаты ответной меры — удара Ирана по Израилю 13 апреля — как ответ на атаку Израиля (предположительно) на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске — широко обсуждаются в мире.

Ранее сообщалось о низком эффекте от ударов Ирана беспилотниками и ракетами, которые якобы были почти все перехвачены средствами ПВО союзников — США и Великобритании. Однако по последней информации, часть гиперзвуковых ракет все же достигла своей цели, в частности, нанеся урон авиабазе Неватим, где ракета попала в военно-транспортный самолет C-130, ВПП и ангары.

Несмотря на поддержку израильской противовоздушной обороны со стороны ПВО Запада, атака Ирана все же не была полностью нейтрализована.

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