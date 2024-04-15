Иран не стремится к эскалации напряженности на Ближнем Востоке после ударов по Израилю, как сообщил ТАСС сегодня в заявлении МИД республики.

Результаты ответной меры — удара Ирана по Израилю 13 апреля — как ответ на атаку Израиля (предположительно) на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске — широко обсуждаются в мире.

Ранее сообщалось о низком эффекте от ударов Ирана беспилотниками и ракетами, которые якобы были почти все перехвачены средствами ПВО союзников — США и Великобритании. Однако по последней информации, часть гиперзвуковых ракет все же достигла своей цели, в частности, нанеся урон авиабазе Неватим, где ракета попала в военно-транспортный самолет C-130, ВПП и ангары.

Несмотря на поддержку израильской противовоздушной обороны со стороны ПВО Запада, атака Ирана все же не была полностью нейтрализована.