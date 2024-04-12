Представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил ТАСС о том, что сегодня, в четверг, 12 апреля, в городе Запорожье российским ударом ВКС России поражено здание завода "Мотор сич".

"Наши люди сообщают о том, что примерно в 01:20 был прилет, хорошо слышно на юго-восточной окраине города через закрытые окна. Вероятно, в завод "Мотор сич" повторно. Очень мощно", - сказал Сергей Лебедев.

Ранее были нанесены удары по предприятию "Мотор Сич" в марте и начале апреля этого года уже. Сейчас на этом предприятии ведется сборка ударных беспилотников, двигателей для военных самолетов и производится переоснащение ракет С-200 для их использования по наземным целям. Как сообщалось ранее, украинские войска неоднократно пытались атаковать российские регионы с помощью этих ракет.