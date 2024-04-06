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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:39

Ереван не заинтересован в обострении ситуации в регионе и ожидает того же от Баку

МИД Армении назвал действия ВС Азербайджана на границе провокацией и заявил, что Ереван не заинтересован в обострении ситуации в регионе и призывает Баку прекратить действия, которые накаляют обстановку.В частности, в заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что азербайджанская армия в ночь с 5 на 6 апреля открыла огонь на многих участках границы с целью спровоцировать ВС Армении принять аналогичные меры противодействия, чтобы "обосновать дезинформацию Баку" о намерении Еревана начать военные действия."Подразделения ВС Армении, оценив ситуацию, не предприняли никаких действий, способствующих дальнейшей эскалации, после чего ситуация вдоль границы успокоилась. МИД Армении подтверждает, что Армения не заинтересована в обострении ситуации в регионе, и призывает Азербайджан прекратить действия, направленные на обострение ситуации", - отмечается в заявлении.

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