Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул отправилась с рабочим визитом в Москву. Как сообщили ТАСС в Исполкоме автономии, Гуцул находится в Москве с рабочим визитом.
В марте Гуцул посетила Москву, где провела встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и другими представителями власти. Она также приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством российских регионов, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве.
Глава Гагаузии сообщила, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии.
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