Власти Якутии планируют в следующем году привлечь по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» почти 140 специалистов, как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

«Всего в 2024 году по федеральной программе «Земский доктор»/«Земский фельдшер» запланировано прибытие 138 специалистов, из них 112 врачей, в том числе в малых городах — 15, и 26 фельдшеров, в том числе в малых городах — 2», — сообщили в министерстве.

По данным регионального правительства, в сельских населенных пунктах республики в этом году трудоустроены 166 медицинских специалистов, из них 117 врачей и 49 фельдшеров.

С 2020 года в Якутии размер выплат медикам увеличился вдвое. Врачи, прибывшие работать в поселки городского типа, села и рабочие поселки, получают по 2 млн рублей, фельдшеры — по 1 млн рублей. Врачам, приезжающим в города с населением до 50 тыс. человек, предусмотрено по 1 млн рублей, фельдшерам — по 500 тыс. рублей.