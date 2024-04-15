В Кургане на реке Тобол еще не пройдена критическая черта. Уровень воды почка что продолжает повышаться. И в интервале с 15 по 18 апреля ожидается абсолютный пик паводка. Иногда набор высоты уровня происходит резче, иногда плавнее.

Уровни неблагоприятное и опасное явление - это 700 см 850 см соответственно. Это говорит о том, что вода начнет заполнять участки прибрежных территорий, речную пойму и пойменные озера, а также протоки и старицы.

"15-18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды, в отдельные дни резкий. Ожидается превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления (700 см) и опасного явления (850 см), затопление прибрежных территорий, расположенных в пределах речной поймы, затопление пойменных озер, проток и стариц", - сообщает Уральский гидрометцентр.