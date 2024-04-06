Дамба в Орске не сдержала поток воды и полностью разрушилась, сообщили ТАСС в оперативных службах."В настоящее время дамба на реке Урал полностью разрушена", - сказал собеседник агентства.

Движение поездов в Оренбургской области на фоне обострения ситуации с паводком осуществляется в штатном режиме, угрозы объектам железнодорожной инфраструктуры нет, сообщается в официальном Telegram-канале Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД)."ЮУЖД проводит комплекс мероприятий для обеспечения безопасности и бесперебойного движения поездов в период значительного подъема воды в реках Оренбургской области. В настоящее время угроза разрушения объектов железнодорожной инфраструктуры паводковыми водами отсутствует. Движение поездов осуществляется в штатном режиме", - следует из сообщения.Ведется мониторинг обстановки на станциях и перегонах, а также на участках у рек и водохранилищ, также измеряется уровень воды в реках около железнодорожных мостов. В регионе сформированы семь противоразмывных поездов. "Поезда оснащены инертными материалами - бутовый камень, щебень, пиломатериал, а также инвентарем, необходимым для ликвидации подтоплений", - добавили в ЮУЖД.