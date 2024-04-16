Лазаревский районный суд Сочи признал виновным блогера-сыроеда Максима Лютого по уголовному делу о гибели его сына и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
О привлекательности организации свидетельствует рост числа партнеров, считает Генсек ШОС
За последние три года число диалоговых партнеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) увеличилось практически вдвое, что говорит о привлекательности организации и универсальности ее целей и принципов.
Арестовали 12 палестинцев на Западном берегу израильские солдаты
По информации ТАСС, задержания и аресты прошли в разных городах, включая восточные районы Дженина, Хеврон и окрестности Калькилии.
Построили многофункциональный комплекс в Москве для студентов МГТУ им. Баумана
Власти столицы создали многофункциональный комплекс для студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Флеболог Кочарян рассказал, почему у женщин на ногах появляются синяки без причины
Видимость гематом на ногах порой удивляет, когда ни ударов, ни повреждений не припомнишь. Что может стоять за этим явлением: слабые сосуды или проблемы с кровообращением?