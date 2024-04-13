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Число погибших при обстреле Токмака Запорожской области выросло до восьми, сообщил Балицкий.
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:23

Число погибших при обстреле Токмака Запорожской области выросло до восьми, сообщил Балицкий.

Число погибших при обстреле Токмака Запорожской области выросло до восьми, сообщил Балицкий.

Мир

Обещанные правительством компенсации фермеры Молдавии так и не получили

Обещанные правительством компенсации фермеры Молдавии так и не получили

Фермеры Молдавии обвиняют правительство страны, что те не выплатили компенсации за ущерб от засухи, которые земледельцы понесли в прошлом году.

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Пакистану нужно просить Индию о помощи в борьбе с терроризмом, если они сами не справляются, сказал индийский министр

Пакистану нужно просить Индию о помощи в борьбе с терроризмом, если они сами не справляются, сказал индийский министр

Индийские вооруженные силы готовы уничтожать террористов и на территории Пакистана, если они сбегут после теракта в Индии.

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Общество

Бывший борец со взятками может быть замешан в махинациях с контрафактным алкоголем

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В Новосибирске задержан экс-руководитель Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального МВД Владимир Вялков.

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Новости