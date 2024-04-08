Добровольцы Росгвардии получат такие же льготы, как бойцы добровольческих в МО РФ

Добровольцы Росгвардии будут получать такие же льготы, как и бойцы добровольческих формирований в Минобороны РФ - кабмин.Новость дополняется
В Ереване проходит акция с требованием освободить арестованных политиков
В Ереване проходит акция с требованием освободить арестованных политиков
Дезинформацией назвало Минобороны Армении сообщения Баку об обстрелах
Армянское министерство обороны обвиняет официальный Баку в предоставлении ложной информации об обстреле азербайджанских позиций.
Инфицирование ВИЧ может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний даже без симптомов
Люди, инфицированные ВИЧ, могут иметь повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, даже если они не испытывают никаких симптомов, связанных с их инфекцией, согласно последнему исследованию ученых.
Игры дружбы в Екатеринбурге помогут развитию туризма и раскрутке брендов Урала
Для участников Всемирные игры дружбы также планируется разработать также маршруты для туристической и культурной программ.