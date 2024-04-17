Власти Курганской области усилили работу скорой помощи в связи с паводками. Ежедневно на смену выходят дополнительные бригады, количество которых может достигать 10. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В связи с введением режима чрезвычайной ситуации на территории Курганской области, мы мобилизовали работу скорой медицинской помощи. Увеличено количество бригад, заступающих на дежурство. Ежедневно на дежурство выходит дополнительно до 10 бригад", – сообщили в пресс-службе.