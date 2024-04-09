ФАС возбудила очередное дело в отношении Альфа-банка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследовать рекламу АО «Альфа-Банк» на предмет нарушения закона о рекламе, сообщила антимонопольная служба.
В ФАС поступило обращение гражданина о претензии к рекламе программы лояльности этого банка. В рекламном ролике говорилось о том, что за открытие счёта клиенту будут начислены бонусы. Однако информация о том, что акция действует только при открытии первого счёта, была размещена в поясняющей сноске.
Также в рекламе указывалась информация о том, что продукт Альфа-Банка - это «лучшая программа лояльности». Объективные критерии сравнения не были подробно изложены. По мнению ФАС, такие действия могут вводить потребителей в заблуждение.
Ранее Альфа-Банк также стал объектом антимонополистов за нарушения в рекламе, а также за недостоверную информацию о банковской комиссии за эквайринг.
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