Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.04.2024 : 92,581
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.04.2024 : 100,2236
  1. Главная
  2. Страна
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:17

ФАС возбудила очередное дело в отношении Альфа-банка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследовать рекламу АО «Альфа-Банк» на предмет нарушения закона о рекламе, сообщила антимонопольная служба.

В ФАС поступило обращение гражданина о претензии к рекламе программы лояльности этого банка. В рекламном ролике говорилось о том, что за открытие счёта клиенту будут начислены бонусы. Однако информация о том, что акция действует только при открытии первого счёта, была размещена в поясняющей сноске.

Также в рекламе указывалась информация о том, что продукт Альфа-Банка - это «лучшая программа лояльности». Объективные критерии сравнения не были подробно изложены. По мнению ФАС, такие действия могут вводить потребителей в заблуждение.

Ранее Альфа-Банк также стал объектом антимонополистов за нарушения в рекламе, а также за недостоверную информацию о банковской комиссии за эквайринг.

Мир

Боррель: американский оборонный зонтик над Европой может "скоро закрыться"

Боррель: американский оборонный зонтик над Европой может "скоро закрыться"

Читать полностью
Глава Гагаузии Гуцул находится с рабочим визитом в Москве

Глава Гагаузии Гуцул находится с рабочим визитом в Москве

Глава Гагаузии сообщила, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии.

Читать полностью

Общество

Флеболог Шишкин предупредил о возможном обострении варикозного расширения вен весной

Флеболог Шишкин предупредил о возможном обострении варикозного расширения вен весной

Флеболог Андрей Шишкин отметил, что более теплая погода весной может отрицательно сказаться на состоянии вен, вызывая расширение и замедление кровотока.

Читать полностью
Врачи Сакеян выделила симптомы нарушения баланса гормонов

Врачи Сакеян выделила симптомы нарушения баланса гормонов

Эндокринолог Инга Сакеян подчеркнула важность нормальной работы эндокринной системы, отметив ряд характерных симптомов нарушения баланса гормонов, таких как изменения веса, аппетита, обмороки, жажда, утомляемость, частое мочеиспускание, скачки давления и пульса, а также различные потемнения и покраснения на коже.

Читать полностью

Новости