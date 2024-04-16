Китай выступает за мирные переговоры по конфликту на Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который находится в Китае с визитом.

Си Цзиньпин подчеркнул, что в текущей ситуации важно не преследовать собственные интересы, а стремиться к стабильности в регионе и мире, поскольку ситуация носит глобальный характер.

"Китай поощряет и поддерживает все усилия, направленные на мирное разрешение кризиса, и выступает за своевременный созыв международной мирной конференции, в которой примут равноправное участие все стороны", — цитирует его слова Центральное телевидение Китая.