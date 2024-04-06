Россия высоко ценит вклад Аслана Бжанию в развитие партнерство и союзничество, улучшение отношений между странами, сказал Владимир Путин, в поздравлении с днем рождения президента Абхазии.

"Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения. В России высоко ценят ваш личный вклад в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога", — говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте президента республики.

Успехов в государственной деятельности, благополучия и "крепкого здоровья, пожелал президенту Абхазии российский лидер.