В Ереване проходит акция с требованием освободить арестованных политиков

Сотни граждан Армении собрались у здания МИД, где проходит встреча министра Арарата Мирзояна с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, с требованием освободить из-под стражи оппозиционных политиков. Акцию транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы."Мы требуем освободить политических заключенных. В Армении есть политзаключенные", скандируют они.В частности, собравшиеся требуют освобождения бывшего министра образования, зампредседателя Республиканской партии Армена Ашотяна, лидера движения "Вето" Нарека Маляна, мэра города Ванадзор Мамикона Асланяна, ведущих программы "Имнемним", общественных деятелей Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна. Как утверждают участники акции, все они находятся под арестом в рамках вымышленных уголовных дел и по указанию действующего правительства и лично премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиция также критикует европейские структуры, которые не замечают "деяния Пашиняна" из-за геополитических приоритетов, поскольку официальный Ереван взял курс сближения с Западом.