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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:00

Вильфанд перечислил регионы, в которых уровень воды в реках достиг опасных отметок

«Сейчас очень интенсивно идет половодье. В центре европейской России, например, в Московской, Владимирской, Костромской и других областях на малых и средних реках уровень воды достигает опасных отметок», – передает слова Вильфанда ТАСС. Вильфанд отметил, что в этих регионах вода заливает дороги и отрезает населенные пункты. Помимо перечисленных областей, уровень воды в реках быстрыми темпами растет в Ивановской, Ярославской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Тульской, Оренбургской и Тверской областях. В список таких регионов также вошли Башкортостан и Мордовия. Нередко повышение уровня рек может приводить к подтоплениям населенных пунктов. Ранее в Оренбургской области прорвало дамбу. В результате сотни домов затопило, людей эвакуируют в пункты временного размещения. Фото: ФедералПресс / Екатерина Ломакина

В Казахстане недалеко от границы с Курганской областью резко увеличили сброс воды в водохранилище. Его уровень приближается к критической отметке. Информация об этом опубликована в telegram-канале ГТРК «Курган/Новости».

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