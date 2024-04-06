В Орске власти распорядились о срочной эвакуации жителей из нескольких микрорайонов в специально подготовленные пункты временного размещения (ПВР). Населению Орска, живущему в районах Лесоторгового, Никеля и Строителей, а также на улице Борисоглебского, предписано эвакуироваться в указанные ПВР, сообщает ТАСС
Уточняется, что автобусные перевозки для эвакуации организованы от проспекта Никельщиков 67 вблизи ДК Металлургов и от переулка Неженского, рядом с улицами Строителей и Докучаева. В качестве ПВР определены школы №11, 13, 15 и 52.
Ранее уже проводилась эвакуация из района Старый город и поселка Строитель. Люди были перемещены в подготовленные пункты или к родным в Новом городе.
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