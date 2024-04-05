Израиль сворачивает работу дипломатических миссий по всему миру из-за опасности возмездия за свои действия, когда на днях воздушным ударом было разрушено консульство

Работу 28-ми посольств в разных странах по всему миру в связи с угрозой со стороны Ирана власти Израиля уже приостановили.

"28 диппредставительств закрыты после угрозы Ирана ответить на удар по его консульству в Дамаске", — сообщил телеканал Sky news — Arabiya.

Армия Израиля после событий в Дамаске "на всех фронтах находятся в состоянии повышенной готовности к любому развитию событий", сообщил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.







