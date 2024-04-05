Израиль сворачивает работу дипломатических миссий по всему миру из-за опасности возмездия за свои действия, когда на днях воздушным ударом было разрушено консульство
Работу 28-ми посольств в разных странах по всему миру в связи с угрозой со стороны Ирана власти Израиля уже приостановили.
"28 диппредставительств закрыты после угрозы Ирана ответить на удар по его консульству в Дамаске", — сообщил телеканал Sky news — Arabiya.
Армия Израиля после событий в Дамаске "на всех фронтах находятся в состоянии повышенной готовности к любому развитию событий", сообщил представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
Вступление Украины в НАТО приведет к разорению Европы, считает французский депутат
Депутат уверен, чо если не наступит мир, то Европа будет разорена из-за экономических и социальных проблем.
Получил 30 лет тюрьмы пособник теракта 2018 года в Страсбурге
Соучастник расстрела людей у новогодней ёлки в 2018 году в Страсбурге получил 30 лет тюрьмы за то что продал оружие террористу.
В Татарстане на В KazanForum приедут участники из 80-ти стран
На полях форума ожидаются политические мероприятия различного уровня.
В VK Клипах стартовал сериал, посвященный умершей в блокадном Ленинграде Тане Савичевой
На платформе VK Клипы стартовала премьера сериала "Осталась одна Таня". Сериал повествует об одной ленинградской школьнице, которая вела дневник во время блокады Ленинграда. Сериал имеет документальную основу. Подобный дневник вела Таня Савичева. Режиссером сериала выступил Данила Мотин. Первая серия уже доступна.