Украинское издание "Зеркало недели" сообщило о взрывах в Одессе. Ранее взрывы были зафиксированы в Чернигове и Кривом Роге. Воздушная тревога была объявлена в пяти регионах Украины, включая Киев, сообщает ТАСС.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Однако в Киеве и столичном регионе тревогу отменили.