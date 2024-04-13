В результате весеннего паводка в России пострадали около 190 населенных пунктов в 39 регионах страны. Больше всего пострадала Оренбургская область. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
"Весенний паводок затронул 186 населенных пунктов в 39 субъектах РФ, где подтоплены жилые дома и садовые участки", – рассказал собеседник агентства.
По его словам, наиболее пострадавшими регионами стали Оренбургская, Курганская и Самарская области, Алтайский край, а также Томская, Омская, Брянская области, Хакасия и Красноярский край.
Также в зоне подтопления оказались Новосибирская область и Башкирия, Рязанская, Московская, Владимирская, Вологодская, Нижегородская, Воронежская, Саратовская, Челябинская области и ЛНР.
Больше всего от весеннего паводка пострадала Оренбургская область. На утро 13 апреля там подтопления наблюдались в 73 населенных пунктах и почти 40 садовых товариществах.
Обещанные правительством компенсации фермеры Молдавии так и не получили
Фермеры Молдавии обвиняют правительство страны, что те не выплатили компенсации за ущерб от засухи, которые земледельцы понесли в прошлом году.
Пакистану нужно просить Индию о помощи в борьбе с терроризмом, если они сами не справляются, сказал индийский министр
Индийские вооруженные силы готовы уничтожать террористов и на территории Пакистана, если они сбегут после теракта в Индии.
Бывший борец со взятками может быть замешан в махинациях с контрафактным алкоголем
В Новосибирске задержан экс-руководитель Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального МВД Владимир Вялков.
Infinix представила в России новую линейку смартфонов NOTE 40
Главные особенности смартфонов включают поддержку быстрой зарядки 70 Вт, беспроводную магнитную зарядку, AMOLED-экраны на 120 Гц, высокоразрешающие камеры и большой объём памяти.