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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:57

От паводка В России в разных регионах страны пострадали 186 населенных пунктов

В результате весеннего паводка в России пострадали около 190 населенных пунктов в 39 регионах страны. Больше всего пострадала Оренбургская область. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Весенний паводок затронул 186 населенных пунктов в 39 субъектах РФ, где подтоплены жилые дома и садовые участки", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, наиболее пострадавшими регионами стали Оренбургская, Курганская и Самарская области, Алтайский край, а также Томская, Омская, Брянская области, Хакасия и Красноярский край.

Также в зоне подтопления оказались Новосибирская область и Башкирия, Рязанская, Московская, Владимирская, Вологодская, Нижегородская, Воронежская, Саратовская, Челябинская области и ЛНР.

Больше всего от весеннего паводка пострадала Оренбургская область. На утро 13 апреля там подтопления наблюдались в 73 населенных пунктах и почти 40 садовых товариществах.

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