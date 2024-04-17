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Объявили воздушную тревогу в Киеве и пяти областях Украины
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:30

Объявили воздушную тревогу в Киеве и пяти областях Украины

Воздушная тревога прозвучала в нескольких регионах Украины в связи с действиями российской армии. В частности, тревога объявлена в столице, Киеве, и еще пяти областях страны, сообщает ТАСС.

Министерство цифровой трансформации Украины сообщает о тревоге в Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Позднее команда "воздух" прозвучала также в Винницкой, Житомирской и Кировоградской областях.

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