Воздушная тревога прозвучала в нескольких регионах Украины в связи с действиями российской армии. В частности, тревога объявлена в столице, Киеве, и еще пяти областях страны, сообщает ТАСС.

Министерство цифровой трансформации Украины сообщает о тревоге в Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Позднее команда "воздух" прозвучала также в Винницкой, Житомирской и Кировоградской областях.