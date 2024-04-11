В ДНР сообщили о ранении пятерых мирных жителей из-за удара беспилотника по маршрутке

Украинские войска сбросили взрывное устройство с беспилотника на маршрутный автобус в районе Ясиноватой, ДНР. В результате инцидента были ранены пять человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР.

"В районе Ясиноватой украинские вооруженные силы нанесли удар с помощью беспилотника по маршрутному автобусу. Пять пассажиров получили ранения", - сообщили представители оперативных служб.

Состояние пострадавших в настоящее время уточняется.